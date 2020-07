Suivez la rencontre Olympique Lyonnais-OGC Nice en direct commenté

Amine Gouiri présent sur le banc de... Nice

Le 1er juillet, l'OL annonçait le transfert d’Amine Gouiri à l’OGC Nice pour un montant de 7 M€, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. L'attaquant de 20 ans est sur le banc niçois cet après-midi.

Fin de l'échauffement au Groupama Stadium

Le XI de l'OGC Nice

Benitez - Atal, Pelmard, Dante, Kamara - Boudaoui, Thuram, Lees-Melou - Ganago, Dolberg, Sacko

Le banc de l'OGC Nice

Cardinale, Boulhendi, Bambu, Daniliuc, Nsoki, Burner, Schneiderlin, Danilo, Makengo, Hamache, Trouillet, Gouiri, Brazao, Claude-Maurice, Myziane

Le XI de l'OL

Tatarusanu - Rafael, Marcelo, Andersen, Koné - Lucas, Guimarães - Traoré, Cherki, Aouar - Dembele

Le banc de l'OL

Lopes, Barcola, Bard, Camilo, Caqueret, Cornet, Denayer, Diomandé, Dubois, Duku, Kadewere, Marçal, Memphis, Mendes, Racioppi, Reine-Adélaïde, Solet, Soumaré, Tete, Toko Ekambi.

L'OL retrouve son vestiaire !



Quatre mois jour pour jour après avoir explosé face au PSG, en demi-finale de la Coupe de France (1-5), l'Olympique Lyonnais retrouve son stade et son vestiaire, à l'occasion de cette rencontre amicale face à Nice. Plus de Martin Terrier, en route pour Rennes, qui avait marqué le seul but lyonnais ce triste soir. Fernando Marçal avait lui vu rouge à l'heure de jeu et pénalisé les siens.

Bienvenue au Groupama Stadium de Décines-Charpieu



Ce samedi à 18h30, l’Olympique Lyonnais reçoit l’OGC Nice et retrouve, à huis clos, son Groupama Stadium. Après la victoire chez le modeste club de D6 suisse Port Valais ce mercredi (12-0), l'Olympique Lyonnais monte en gamme dans sa préparatio, avec, toujours en point de mire la finale de Coupe de la Ligue face au PSG, programmée le 31 juillet.

Avant-match