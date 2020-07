PSG : l'Europe entière tremble pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Vendredi soir, le Paris Saint-Germain a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en s'emparant de la victoire en Coupe de France après être venu à bout des Verts (1-0). Un énième titre national pour le club de la capitale au terme d'un match qui a surtout été marqué par la blessure de Kylian Mbappé, touché à la cheville en première période après un tacle appuyé de Loïc Perrin. Le Bondynois a dû quitter ses partenaires, et forcément, il semblait plutôt triste. Et très vite, cette blessure a fait parler.

C'est logiquement en Italie, avec le futur duel entre l'Atalanta et le club de la capitale, qu'on a le plus commenté la situation du Français. Je ne savais pas pour Mbappé. « Je suis désolé. C'est un très grand joueur, j'espère que ce n'est rien de grave », a lancé Gian Piero Gasperini, coach de la Dea, qui jouait face à l'AC Milan en même temps que le Paris Saint-Germain. Dès sa blessure, le joueur formé à l'AS Monaco s'est par exemple retrouvé en une du site du Corrierre dello Sport. De même sur Tuttosport, où on relaye les photos du joueur quittant le terrain en larmes et où on évoque déjà ce risque de forfait face à la formation de Bergame.

Même les médias anglais en parlent

Et s'il y a un pays où on suit attentivement l'évolution du Français, c'est en Espagne, et plus précisément à Madrid, où on le voit revêtir la tunique blanche du Real dans les prochaines années. Mbappé a ainsi droit à un encart sur la une du quotidien AS, où on parle « d'alarme Mbappé », et où on évoque aussi son possible forfait. Cas de figure similaire du côté de Marca, où on a publié un article sur sa blessure quelques minutes après son remplacement seulement. Les médias catalans ont aussi publié des articles pour donner des nouvelles du joueur.

Chez nos amis anglais, Mbappé occupe aussi une bonne partie de l'actualité matinale de ce samedi, puisqu'il est en une du site de la BBC Sport, où en plus du titre parisien on évoque directement le cas du champion du Monde. « Le PSG remporte la Coupe de France avec le retour des fans, mais Mbappé quitte le terrain en pleurs », peut-on lire. Sky Sports consacre aussi un article au joueur parisien, et il est plus question de sa blessure que du sacre du PSG. Il est même en une du Daily Mirror, qui évoque un « tacle horrible » du Stéphanois. Preuve, s'il y en avait encore besoin, que le Parisien est bel et bien une star au niveau mondial...