Man City : l’annonce forte de Rodri

Pièce maîtresse du Manchester City de Pep Guardiola, Rodri (28 ans) manque cruellement à son équipe. En effet, le Ballon d’Or 2024 s’est gravement blessé au genou à la fin du mois de septembre. «Le Manchester City FC peut confirmer que Rodri a subi une blessure ligamentaire au genou droit. La blessure a été subie lors de la première mi-temps du match nul 2-2 de ce week-end contre Arsenal en Premier League. Le milieu de terrain s’est rendu en Espagne cette semaine pour consulter un spécialiste, après des tests initiaux à Manchester. L’évaluation se poursuit pour déterminer l’étendue complète de la blessure et le pronostic attendu. Tout le monde au club lui souhaite un prompt rétablissement et nous vous apporterons des mises à jour régulières concernant sa rééducation.»

Mais ce jeudi, c’est le milieu de terrain qui a donné de ses nouvelles. Lui dont on disait qu’il ne rejouerait plus de la saison, a fait une annonce bien différente. «Mon objectif est de revenir cette saison. Je pense qu’en termes de mentalité, ce sera positif pour moi de ne pas dire adieu à la saison. Je ne sais pas quand… mon objectif est de six, sept mois, mais les physiothérapeutes me dirigeront.» On pourrait donc revoir Rodri plus tôt que prévu sur les pelouses.