LdC, barrages aller : Benfica arrache un court succès face au PSV, Malmö et les Young Boys en position favorable

Au lendemain de la courte défaite de Monaco au Louis II, face au Shakhtar Donetsk (0-1), et celles de Brondby à Salzbourg (1-2) et du Dinamo Zagreb chez le club moldave du FC Sheriff Tiraspol (0-3), les trois autres matches des barrages aller à la Ligue des champions se disputaient ce mercredi soir. Dans une rencontre très disputée, Benfica, à domicile, avait fait le break à la pause, en piquant au début et à la fin du premier acte, par Rafa Silva d'abord (1-0, 11e), à l'issue d'une action rondement menée et initiée par une passe laser de Morato, et Julian Weigl ensuite, sur corner (2-0, 42e). Mais le PSV n'a pas abdiqué, quitte à se découvrir. Les joueurs de Roger Schmidt ont poussé fort au retour des vestiaires, et Cody Gakpo a logiquement réduit l'écart grâce à une frappe détournée par un tacle glissé de Nicolás Otamendi (2-1, 52e). Le PSV a d'ailleurs continué d'appuyer sur le champignon et Silva a sauvé de justesse devant Mario Götze dans la surface. Les visiteurs ont mieux fini, face à des Lisboètes dans le dur physiquement, et Odysseas Vlachodimos a dû s'illustrer, notamment pour stopper un Gakpo en feu. Lors d'une fin de match électrique, le Benfica Lisbonne s'est accroché à sa courte avance. Le retour s'annonce bouillant.

Dans les autres parties du soir, les Young Boys ont fait le plus dur chez eux, en renversant totalement Ferencváros (3-2), malgré l'expulsion précoce de Silvan Hefti (25e) et après l'ouverture du score de Franck Boli (14e). Ce même Franck Boli qui a réussi le doublé en fin de match et qui préserve l'espoir de qualification pour les siens. Tandis que Malmö a déroulé contre Ludogorets, en multipliant les tirs, et en validant un break important avant la manche retour. Rendez-vous désormais dans une semaine pour le verdict final et afin de connaitre les six qualifiés pour la phase de poules de la prochaine Ligue des champions.

Les résultats :