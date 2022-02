Jorge Sampaoli évoque la baisse de régime de Pol Lirola

La suite après cette publicité

Auteur d'un premier passage tonitruant sous les couleurs de l'Olympique de Marseille lors de son prêt de six mois en fin de saison dernière, Pol Lirola (24 ans) connaît malgré tout une légère baisse de régime depuis qu'il est officiellement devenu un joueur phocéen lors du dernier mercato estival. Titularisé à 13 reprises en Ligue 1 en ce début d'exercice, le latéral droit espagnol n'en reste pas moins un élément essentiel du collectif marseillais mais ne connaît pas la même réussite qu'en 2020-2021.

Interrogé en conférence de presse avant de recevoir Angers, vendredi à 21 heures, dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli a d'ailleurs tenté d'expliquer les performances moins clinquantes de l'ancien joueur de la Fiorentina : «les six derniers mois de la saison dernière il a été décisif. Sa relation était différente avec Thauvin. Under le cherche un peu moins et va plus vers le but. Ce n’est pas une justification mais quelque chose sur laquelle il faut travailler. C’est aussi ma responsabilité. J’essaye de lui parler tous les jours pour qu’il réussisse à nous aider, comme il l’a fait la saison dernière pour nous qualifier en Ligue Europa». Une chose est sûre, dans la lutte aux places européennes, les Olympiens auront également besoin d'un Pol Lirola au plus haut niveau.