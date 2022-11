JT Foot Mercato : les bannis du PSG en grande galère

La suite après cette publicité

Des indésirables presque désirables

Rien ne se passe comme prévu pour Ander Herrera qui a du mal à retrouver le rythme en Liga. Il n’a joué que 6 matches pour l’instant, il a même écopé d’un carton rouge en octobre contre Séville. Wijnaldum, a vécu un véritable cauchemar avec la Roma. Il s'est gravement blessé à la fin du mois d'août, lui qui a été victime d'une fracture du tibia droit à l'entraînement. Le Corriere dello Sport est optimiste pour son retour et indique que Mourinho pourra compter sur lui en janvier. Julian Draxler, qui a bien débuté avec le Benfica, grince plutôt des dents maintenant. Il s’est blessé lors du derby remporté sur le FC Porto le 21 octobre dernier et n’a toujours pas retrouvé les terrains. Kurzawa est complètement à la peine avec Fulham. Le latéral gauche de 29 ans n'a joué que 45 minutes pour l’instant. Abdou Diallo a retrouvé un temps de jeu satisfaisant avec le RB Leipzig, ce qui lui a permis d’être sélectionné pour participer au Mondial avec le Sénégal. Mauro Icardi de son côté commence enfin à performer avec Galatasaray. Avec trois buts lors des trois derniers matches, il s'impose comme le pilier offensif du club stambouliote. Le président de Galatasaray, Dursun Özbek, est très satisfait des performances du joueur argentin. Son compatriote, Leandro Paredes est parti à la Juventus pour un prêt avec une option d'achat estimée à 22 M€. L’Argentin. Il s'est rapidement installé dans la rotation au milieu. Mais les médias italiens sont persuadés qu’il ne sera pas gardé et retournera au Paris Saint-Germain. Enfin, prêté à Strasbourg après avoir prolongé avec le PSG, Colin Dagba s'est installé comme titulaire au poste de piston droit.

Les appels secrets du président à Mbappé

Dans le dernier numéro spécial « World Cup » du magazine Sport Illustrated, Kylian Mbappé a dévoilé avoir eu des échanges téléphoniques avec Emmanuel Macron. « Il y a eu quelques appels. C’était en décembre, janvier, février, mars… », se souvient le Français. « Il m’a appelé pour me dire : ’je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d’écrire l’histoire ici. Tout le monde t’aime’. J’ai répondu que j’appréciais, parce que c’était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez », confie l’attaquant parisien. Dans cette longue interview, Kylian Mbappé révèle aussi avoir songé à arrêter son aventure avec l'équipe de France suite aux insultes racistes dont il a été victime après son pénalty manqué face à la Suisse en huitième de finale du dernier Euro.

Les listes officielles pour la Coupe du Monde

Aliou Cissé a dévoilé ce matin le groupe des 26 lions retenus pour le Mondial qatari. Longtemps incertain et même annoncé forfait pour cette grande messe du football mondial, Sadio Mané, l'attaquant du Bayern Munich, est finalement bien présent. Et un peu plus tard dans la journée, Louis Van Gaal vient de dévoiler sa liste avec quelques surprises pour les Pays-Bas comme la convocation de l'ancien Parisien Xavi Simons. En revanche, les absences de Brian Brobbey, Ryan Gravenberch et de Sven Botman ne passent pas inaperçues. Enfin, on connaît la liste des 26 joueurs convoqués avec la Roja. Pas de surprises, Sergio Ramos ne fait pas son grand retour. Mikel Oyarzabal aussi a été écarté, tout comme Piqué et Thiago.