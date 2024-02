Real Madrid : Toni Kroos reste toujours le patron !

C’est aussi la marque des grandes légendes de ce sport. Avec les progrès de la médecine et des accompagnements pour les joueurs, être capable d’évoluer au plus haut niveau jusqu’au crépuscule de sa carrière est devenu une condition sine qua none pour être bien placé dans le panthéon du football. Au Real Madrid, les joueurs qui vieillissent comme le bon vin sont devenus une marque de fabrique. Ainsi, Luka Modrić, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont été des acteurs majeurs des Ligues des Champions glanés par la formation madrilène ces dernières années. Toni Kroos fait également partie de ce gotha.

Toni Kroos n’a rien perdu de ses qualités à 34 ans

Arrivé en 2014 dans la capitale ibérique après plusieurs saisons de haute voltige avec le Bayern Munich et une Coupe du monde remportée avec la Mannschaft, le joueur aux adidas 11Pro blanches et bleues s’est immédiatement imposé avec le Real Madrid. 10 ans et une armoire à trophées encore plus garnie plus tard, le milieu de 34 ans est toujours aussi indispensable pour le groupe de Carlo Ancelotti. Malgré la forte concurrence dans l’entrejeu du club le plus titré en Ligue des Champions (Tchouameni, Camavinga, Modric, Valverde, Ceballos), Kroos compile 29 apparitions cette saison et enchaîne les prestations de grande classe. Lors de la démonstration du Real Madrid contre Gérone ce samedi (4-0), l’Allemand a été magistral.

Dictant le tempo des siens, le natif de Greifswald a su piocher dans les bons tiroirs pour dynamiser le jeu des siens à l’envi. Une performance définit par une flopée de superlatifs qui est à l’image de sa belle saison. Une nouvelle cuvée qui force le respect à 34 ans. Et même si la stratégie du Real Madrid au sujet de ses joueurs trentenaires n’a pas bougé d’un iota, nul doute que tout le monde au Real Madrid souhaiterait voir Kroos rester au club encore pendant de nombreuses années. Souvent tiraillé par des envies de retraite ces derniers mois, ce dernier ne sait pas de quoi son avenir sera fait, comme il l’a rappelé hier en conférence de presse.

La clef de voûte du système Ancelotti

«Je dis toujours la vérité et je ne sais pas, souligne le droitier. Je réfléchis à ce que je dois faire, mais je n’ai rien décidé. Je suis content que beaucoup de gens souhaitent que je joue un an de plus, c’est positif, plus que l’inverse (rires). Je n’ai pas pris de décision. La clé pour continuer ? Avoir la même envie de gagner qu’il y a 10 ans. Sinon, vous n’arrivez pas. Je prends bien soin de mon corps pour pouvoir jouer tous les trois jours sans que rien ne se passe. Les choses fonctionnent. Je pensais que je ne jouerais pas au-delà de 32 ans. Alors ça va…» Être toujours affamé de titres malgré tout ce qu’il a gagné, voilà sûrement la recette gagnante pour Toni Kroos.

Chouchou de Carlo Ancelotti, le coach transalpin est assurément fasciné par cette faim de succès encore présente chez son poulain. En conférence de presse, l’Italien n’a pas manqué de dire tout le bien qu’il pensait de celui qu’il a titularisé à 20 reprises en 2023-2024 : «c’est difficile de dire que c’est sa meilleure saison, parce que c’est toujours la meilleure. Il exploite l’énergie des jeunes. Son pourcentage de passes est le même qu’il y a dix ans.» Finalement, Toni Kroos représente le football que tout le monde aime. Fin, élégant, inaltérable. Distillant de l’allégresse à travers son jeu, le milieu de 34 ans reçoit de l’amour de partout et son retour en Allemagne ce mardi soir devrait être ovationné par un public d’outre-Rhin qui rêve de le revoir sous les couleurs de la Mannschaft à l’occasion de l’Euro à domicile.