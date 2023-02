PSG : un post Instagram de Kylian Mbappé affole les supporters de Manchester United

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé n’en est plus à une «climatisation » près. Après la défaite du PSG ce mardi, en huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1), l’attaquant français a posté sur son compte Instagram un message des plus classiques : «Tout reste à faire», pour rappeler que le PSG pouvait encore renverser la vapeur lors de la manche retour à Munich.

Petit problème : l’erreur de traduction proposée par Instagram, qui s’est diffusée comme une traînée de poudre chez les fans de Manchester United. «All that remains to be done. Manchester United’s team is now on PSG.» Si la première partie de la phrase est grammaticalement correcte, la deuxième ("l’équipe de Manchester United est désormais au PSG") n’a jamais été écrite par Kylian Mbappé, et s’est curieusement retrouvée ici. Un contexte actuel qui n’aide pas - Manchester United pourrait passer sous pavillon qatari, comme le PSG depuis 2011 -, et qui a intensifié les fantasmes de nombreux supporters des Red Devils ces dernières heures, sur les réseaux sociaux. Pour pas grand chose finalement.

