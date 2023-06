Al-Ittihad : le joli message de bienvenue de Karim Benzema à N’Golo Kanté

La suite après cette publicité

C’est désormais officiel, N’Golo Kanté va retrouver Karim Benzema à Al-Ittihad. L’ancien joueur de Chelsea, libre cet été après l’expiration de son contrat chez les Blues, s’est engagé avec le club saoudien pour deux saisons comme nous vous le révélions il y a déjà plusieurs jours. Pour l’occasion, son nouveau coéquipier Karim Benzema n’a pas manqué de lui envoyer un message de bienvenue.

«Salut N’Golo! Un jour je t’avais dit que tu étais le meilleur joueur box-to-box au monde. Je suis heureux de rejouer avec toi, dans la meilleure équipe saoudienne. On se voit à Djeddah», a lancé l’ancien attaquant du Real Madrid dans une vidéo postée par le club, avant que Kanté ne lui réponde : «Je suis très excité de jouer avec les Tigres, devant les supporteurs à Al-Jawhara (le stade d’Al-Ittihad) et avec le meilleur joueur du monde.»

