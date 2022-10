Copenhague - Manchester City : les compositions sont là

Rencontre de la quatrième journée de Ligue des Champions dans le groupe G, la confrontation entre Copenhague et Manchester City s'annonce intéressante avec des Anglais qui peuvent déjà obtenir leur qualification en 1/8e de finale. A domicile, le club danois mise sur un 3-4-3 avec Kamil Grabara dans les cages derrière Elias Jelert, Valdemar Lund Jensen, Davit Khocholava, Nicolai Boilesen et Victor Kristiansen. Au milieu du terrain, on retrouve Lukas Lerager et Marko Stamenic. Les ailes sont occupées par Mohamed Daramy et Victor Claesson tandis qu'Hákon Haraldsson est positionné en pointe.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Sky Blues s'établissent en 4-3-3 avec Ederson Moraes comme dernier rempart. Devant lui, João Cancelo, Manuel Akanji, Aymeric Laporte et Sergio Gómez constituent la défense. Rodri Hernandez est positionné en sentinelle auprès d'Ilkay Gündoğan et de Kevin De Bruyne. Le trio offensif est composé de Riyad Mahrez, Julián Álvarez et Jack Grealish. Erling Braut Haaland démarre sur le banc comme Phil Foden, Ruben Dias et Bernardo Silva.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Copenhague : Grabara - Lund, Khocholava, Boilesen - Jelert, Johannesson, Lerager, Stamenic, Kristiansen - Daramy, Haraldsson, Claesson

Manchester City : Ederson - Cancelo, Akanji, Laporte, Gómez - Gündoğan, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Alvarez, Grealish

Pour cette 4ème journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive

Suivez les rencontres de Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.