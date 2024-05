Euro 2024 : la liste des 30 joueurs de l’Italie

L’Euro 2024 débute dans moins d’un mois désormais et aura lieu entre le 14 juin et le 14 juillet en Allemagne. Absente lors de la Coupe du Monde en 2022 mais tenante du titre du dernier championnat d’Europe, l’Italie compte envoyer un message à la concurrence après avoir été encore une fois la risée du football européen en loupant l’avion pour le Qatar, après avoir déjà raté le coche en 2018 pour le mondial en Russie. Mais depuis le dernier trophée de la Nazionale, glané en finale contre l’Angleterre à l’été 2021, de l’eau a coulé sous les ponts italiens et plusieurs changements ont été opérés.

En effet, la plus grande révolution vient du staff technique. Avec le départ surprise de Roberto Mancini pour prendre la tête de l’Arabie saoudite, la Fédération italienne de football (FIGC) s’est mise à la recherche d’un nouveau chef d’orchestre à moins d’un an du début de l’Euro 2024. D’un commun accord, Luciano Spalletti, qui venait d’être l’artisan majeur d’un Scudetto historique avec le Napoli, a écourté son année sabbatique promise pour prendre les rênes d’une mission nationale. Avec une fin de phase qualificative en dents de scie, la Squadra Azzurra avait fini par empocher un ticket sur le fil grâce à une victoire contre la Macédoine du Nord puis un match nul face à l’Ukraine.

Une défense rajeunie

À quelques semaines du début de l’Euro, Luciano Spalletti a donc dévoilé sa liste des 30 internationaux italiens retenus pour porter les couleurs des Azzurri en Allemagne. Avec trois absences majeures, Destiny Udogie, Nicolo Zaniolo et Domenico Berardi, l’Italie a dû revoir ses plans, notamment sur les lignes offensives. Luciano Spalletti pourra néanmoins compter sur la grande forme de Gianluca Scamacca et le leadership naturel de Federico Chiesa, héros déjà présent en 2021. Les autres cadres Nicolo Barella, Gianluigi Donnarumma, Federico Dimarco ou encore Giovanni Di Lorenzo seront bien du voyage. Dans cette liste, le sélectionneur italien devra retirer quatre joueurs avant la date butoir fixée par l’UEFA du 7 juin.

Avec la retraite de Giorgio Chiellini et la fin de carrière mitigée de Leonardo Bonucci, la défense italienne a considérablement rajeuni ces derniers mois avec l’émergence des deux jeunes Giorgio Scalvini et Alessandro Buongiorno. Sur les ailes en piston, il faut noter les convocations des autres novices Riccardo Calafiori, Raoul Bellanova ou encore Andrea Cambiaso. Une équipe loin d’être mauvaise sur le papier même si la présence de Fagioli après 7 mois de suspension, et préféré à Locatelli peut surprendre. Marco Verratti n’est pas non plus convoqué, pas plus que Ciro Immobile. A voir désormais le dispositif employé par Spalletti qui alterne entre un 4-3-3 et un 3-4-2-1.

La liste complète de l’Italie pour l’Euro 2024 (quatre joueurs devront être retirés) :

Gardiens : Gianluigi Donnarumma (PSG), Guglielmo Vicario (Tottenham), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio)

Défenseurs : Matteo Darmian (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Gianluca Mancini (AS Roma), Raoul Bellanova (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Federico Dimarco (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Bastoni (Inter)

Milieux : Jorginho (Arsenal), Bryan Cristante (AS Roma), Nicolo Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Nicolò Fagioli

(Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Michael Folorunsho (Hellas), Samuele Ricci (Torino)

Attaquants : Gianluca Scamacca (Atalanta), Matteo Retegui (Genoa), Giacomo Raspadori (Napoli), Federico Chiesa (Juventus), Mattia Zaccagni (Lazio), Riccardo Orsolini (Bologna), Stephan El Shaarawy (AS Roma)