Le nouveau record de Cristiano Ronaldo

Détenteur déjà de nombreux titres et records à son palmarès, Cristiano Ronaldo peut désormais en ajouter un nouveau. En effet, le Portugais est le sportif dont le nom est le plus recherché sur internet, avec 11 millions de recherches par mois selon une étude de Betting.Com relayée par The Sun.

La star de Manchester United est loin devant Neymar et Messi, les deux seuls autres footballeurs du top 10, puisque les deux joueurs du PSG, qui sont 3e et 5e de ce classement, enregistrent 5,8 et 4,5 millions de recherches par mois. Ryan Ramczyk est 2e (6,1M), tandis que Lebron James (4e - 5,3M), Tom Brady (6e - 4,3M), Lewis Hamilton (7e - 3,9M), Max Verstappenn (8e - 3,8M), Aaron Rodgers (9e - 3,7M) et Conor Mc Gregor (10e - 3,1M) complètent le top 10.