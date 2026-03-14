Bordeaux sanctionne le groupe de supporters des North Gate après des violences

Des faits inquiétants remontant au 25 janvier dernier ont fait trembler à Bordeaux ce samedi. En effet, le club de National 2 a pris une sérieuse décision, puisqu’il ne souhaite plus reconnaître le groupe de supporters "North Gate Bordeaux", créé en mai 2023. Cette prise de position est intervenue après la condamnation récente de deux de ses membres pour des violences aggravées visant un supporter des Ultramarines Bordeaux, un autre groupe de supporters du club. Pour rappel, au retour d’un déplacement en Normandie, un membre des Ultramarines avait été violemment agressé devant son domicile à Cenon. Le 6 mars dernier, le tribunal correctionnel les avait condamnés à deux et trois ans de prison avec sursis probatoire. Dans un communiqué clair et engagé, la formation a donc expliqué la situation, justifiant ainsi cette rupture officielle avec ceux-là.

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« Le FC Girondins de Bordeaux tient à réaffirmer son attachement indéfectible aux valeurs de respect, de responsabilité et de sécurité qui doivent prévaloir dans et autour de ses rencontres. À la suite des incidents survenus récemment et des décisions judiciaires rendues à l’encontre de plusieurs individus identifiés comme appartenant au groupe de supporters « North Gate Bordeaux », le club a pris la décision de ne plus reconnaître officiellement ce groupe en tant qu’association de supporters du FC Girondins de Bordeaux. Les comportements constatés et les faits ayant conduit à la condamnation de certains de leurs membres sont incompatibles avec les valeurs que le club entend défendre et promouvoir. Le FC Girondins de Bordeaux continuera à travailler avec les supporters qui soutiennent l’équipe dans un esprit de respect, de ferveur positive et de responsabilité, et restera pleinement engagé aux côtés des autorités et des instances du football pour garantir la sécurité de tous lors des rencontres » est-il écrit à l’intérieur de celui-ci. Avant d’envoyer un autre message aux fans, notifiant de la reconnaissance. « Le club remercie l’ensemble de ses supporters qui, chaque semaine, encouragent les Marine et Blanc dans un cadre respectueux et fidèle à l’histoire et à l’identité des Girondins ».