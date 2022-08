PSG : le groupe contre Toulouse sans Leandro Paredes et Presnel Kimpembe

Devant défier Toulouse ce mercredi à 21h, le Paris Saint-Germain vient d'annoncer son groupe pour l'occasion. Le club francilien vient d'annoncer un groupe de 20 éléments. Parmi les absents, on compte certains lofteurs évidemment.

Rafinha, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler et Idrissa Gueye sont concernés tout comme Leandro Paredes en instance de départ. Pablo Sarabia touché à la jambe et Presnel Kimpembe victime d'un coup au mollet sont sur le flanc. Pour le reste c'est du classique avec le trio Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar qui est bien de la partie.

Le groupe parisien pour #TFCPSG ! 📋🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 30, 2022

