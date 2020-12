Didier Deschamps s'inquiète après le retrait de Mediapro

Mediapro ne diffusera plus la Ligue 1 et la Ligue 2 dans les semaines à venir, c'est désormais officiel. Face au manque à gagner et alors que la crise sanitaire a déjà durement frappé, les clubs français se serrent la ceinture depuis le début de la saison. Didier Deschamps (52 ans) n'est pas indifférent à cette mauvaise nouvelle et s'inquiète de la suite. S'il espère qu'un autre diffuseur va rapidement faire signe, le sélectionneur craint pour la santé économique des clubs et toutes les activités que cela génère.

«Déjà, j'ai une pensée pour les journalistes et les techniciens de la chaîne Téléfoot, dont l'emploi est menacé, entame Deschamps dans les colonnes du Parisien ce mardi. Ce retrait m'inspire de l'inquiétude. J'espère qu'une alternative satisfaisante pourra voir le jour. Je suis d'une nature optimiste mais nul ne sait quelle sera la situation dans un ou deux mois. Le football français, déjà impacté par la pandémie, se retrouve en très grande difficulté. Ce n'est pas seulement une mauvaise nouvelle pour les clubs mais aussi pour toutes les activités qu'ils génèrent et qui contribuent, notamment, à la santé de leur tissu économique local.»