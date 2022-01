L'UNFP s'en prend à Gérard Lopez

Les ennuis s'accumulent pour les Girondins de Bordeaux et surtout leur président Gérard Lopez. Après être parti de manière un peu fâcheuse de Lille, puis les problèmes récents à Mouscron, l'homme d'affaires est cette fois la cible de l'UNFP. Le syndicat des joueurs a publié un communiqué cinglant dans lequel il se plaint du traitement dont sont victimes certains éléments invités au départ du club au scapulaire, comme Laurent Koscielny. Une méthode qui rappelle l'éviction de quelques joueurs du LOSC à l'époque. « Juillet 2017... Juillet 2019... et janvier 2022 ! Lille... Bordeaux... et Bordeaux. Gérard Lopez et Gérard Lopez. En juillet 2017, sous la présidence de Gérard Lopez, le LOSC mettait huit joueurs à l'écart. En juillet 2019, les Girondins de Bordeaux en avaient placé six... En janvier 2022 sous la présidence du même Gérard Lopez, les Girondins (actuels 17es de Ligue 1) viennent de déclarer qu'un de leur joueur sera parti avant la fin du mois, que trois autres sont en "disgrâce", et enfin, que deux autres footballeurs, eux aussi sous contrat, sont mis à l'écart », entame l'UNFP, avant de poursuivre.

« Qu'au pays du vin-roi, on décide ainsi - et une fois encore... et une fois de trop ! - de mettre la pression sur des joueurs, de les "foot-tre" au ballon, afin qu'ils renoncent de façon prématurée à leur engagement contractuel, est indigne d'un grand club comme les Girondins de Bordeaux, qui, au moins et à la différence semble-t-il de quelques grands crus de la région, ne se cache pas derrière une étiquette trompeuse, mais dont les négociants, pardon les dirigeants, affichent au grand jour leur mépris des contrats signés, leur lecture partielle de l'article 507 de la Charte du football professionnel pour mieux en dévoyer le sens et l'esprit plutôt que de s'interroger, justement, sur la gestion de leur propre effectif, quand l'heure était à multiplier les contrats sans avoir le sentiment de pousser le bouchon un peu, beaucoup trop loin, avec un assemblage disproportionné. Finalement, quels que soient le maître de chai ou l'année, 2019... 2022, ce Bordeaux-là est, pour l'UNFP, imbuvable. » Le costard est taillé sur mesure.