Olympique de Marseille-Galatasaray : les compositions probables

Depuis que la saison européenne a débuté, Jorge Sampaoli ne cesse d’avertir qu’il va devoir faire tourner son équipe pour éviter la fatigue physique de ses joueurs à cause du calendrier. Cependant, le club phocéen va tout de même devoir tenir son rang en Ligue Europa, surtout dans un groupe aussi compliqué (Lazio, Lokomotiv Moscou, Galatasaray). Et après un match nul concédé en Russie, les Olympiens doivent l’emporter ce soir face aux Turcs de Galatasaray.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Sampaoli laisse planer le doute concernant plusieurs postes. À commencer par celui de gardien. Titulaire depuis cinq matches, Pau Lopez pourrait céder sa place à Steve Mandanda. Devant lui, Luan Peres et Duje Caleta-Car sont annoncés en défense. L’incertitude concerne le choix entre Leonardo Balerdi et William Saliba.

Beaucoup d’interrogations pour le 11 de l’OM

Un cran au-dessus, Valentin Rongier sera bien là, aux côtés de Pape Gueye. Ensuite, c’est le grand flou, tant les annonces divergent. Sampaoli pourrait donc aligner un quatuor De la Fuente-Payet-Guendouzi-Ünder pour soutenir le revenant, le Polonais Arkadiusz Milik. Et encore, d’autres versions mettent Payet en pointe et l’ancien Napolitain sur le banc.

En face, Fatih Terim devrait proposer un schéma beaucoup plus classique avec un 4-2-3-1. Muslera garderait la cage avec, devant lui, une défense composée de Yedlin, Nelsson, Marcão et van Aanholt. Au milieu, le duo Cicaldau-Kutlu assurera la récupération. Le trio Kilinc-Morutan-Aktürkoglu sera chargé d’alimenter Diagne.