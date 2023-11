PSG, Benfica : les ennuis continuent pour Juan Bernat…

Il faut croire que les latéraux gauche appartenant au Paris Saint-Germain ne sont pas vernis. Nuno Mendes a dû passer par la case opération pour son problème aux ischio-jambiers et ne sera pas de retour à la compétition avant 2024. De son côté, Juan Bernat (30 ans) appartient toujours au club de la capitale (sous contrat jusqu’en 2025 et payé à hauteur de 730 000€ par mois, ndlr), mais son prêt à Benfica n’est, pour l’instant, pas une réussite. Censé être un joueur d’expérience capable de prêter main-forte à l’équipe de Roger Schmidt, l’Espagnol a débuté son aventure à Lisbonne… à l’infirmerie.

La suite après cette publicité

Arrivé blessé, l’ancien pensionnaire du Bayern Munich a dû patienter jusqu’au 3 octobre pour faire ses grands débuts officiels avec les Aguias contre l’Inter, en Ligue des Champions. À cette occasion, son coach avait fait le pari de le titulariser, mais le résultat a été mitigé, l’Espagnol étant impliqué sur le but de la victoire inscrit par les Nerazzurri. Ensuite, Bernat a participé à cinq des six derniers matches (2 en Liga Betclic, 1 en C1 et 2 en Coupe du Portugal) du SLB. Et là encore, pas de quoi se réjouir. Le latéral n’a été titularisé qu’à une seule reprise en championnat (contre Casa Pia le 28 octobre) et une seule fois en coupe nationale. Et encore. La veille du match contre Lusitânia, Schmidt évoquait la concurrence entre l’Espagnol et le Tchèque David Jurasek.

À lire

Ligue des Champions : le PSG est loin d’être un favori selon Opta

Bernat encore blessé

« Juan Bernat et David Jurásek, tous deux reviennent de blessure, ils ont besoin de jouer, et ils ont joué les derniers matches ici à Benfica. Demain (le jour du match contre Lusitânia, ndlr), nous prendrons une décision, mais nous avons besoin de deux joueurs en pleine forme et nous devons les développer. » Résultat : titulaire, Bernat a été remplacé par son concurrent à la mi-temps. Pas de quoi provoquer une guerre pour autant entre les deux hommes selon Jurasek. « C’est une concurrence, mais elle est la bienvenue. C’est bon pour lui et pour moi d’être en compétition. Sa présence peut m’aider, car c’est un joueur qui a une longue carrière et qui est très talentueux. J’ai une bonne relation avec lui, nous nous envoyons même des messages le dimanche », avait déclaré l’ancien joueur du Slavia Prague à Sports.cz.

La suite après cette publicité

Titillé par son concurrent, Bernat a ensuite joué de malchance. Car malheureusement pour lui, les ennuis continuent. Absent du dernier match de championnat contre Chaves sans explication, le natif de Paterna suscitait la curiosité des médias lusitaniens. Un suspens qui n’a pas duré bien longtemps. Absent de l’entraînement quelques jours avant d’affronter Chaves, Bernat serait blessé et souffrirait d’une myalgie aux adducteurs de la cuisse gauche. Un nouveau pépin physique qui l’a contraint à déclarer forfait pour la rencontre de Ligue des Champions de mercredi contre la Real Sociedad, au minimum. Après les galères de Julian Draxler la saison dernière, les Parisiens prêtés à Benfica jouent décidément de malchance.