Bayern : le transfert de Michael Cuisance à Leeds en très bonne voie

Comme révélé la semaine dernière, Michael Cuisance est très apprécié par Marcelo Bielsa. L'ancien coach de l'OM a demandé expressément à sa direction de passer à l'offensive en soumettant une offre de transfert au club bavarois. Ces derniers ont accepté de laisser filer le joueur et ont ouvert les négociations avec le club anglais. Les Bavarois ont fixé la barre à un peu plus de 20 M€. Leeds n'y est pas encore.

Une chose est sûre, les discussions entre le joueur et le club anglais d'une part et les deux formations d'autre part se poursuivent dans le bon sens. Preuve que cela avance, le Bayern prospecte de son côté et cherche déjà un remplaçant au milieu de terrain international U20 tricolore. Les prochaines heures vont être déterminantes.