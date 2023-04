Ligue 1 : l’OM lance son sprint final

La suite après cette publicité

Dimanche dernier, l’Olympique de Marseille a réussi un tour de force. Les Phocéens se sont imposés pour la première fois à Lyon depuis 2007 (2-1) et ils ont récupéré leur seconde place au classement, subtilisée quelques jours avant par Lens. Ils comptent désormais un point d’avance sur les Artésiens.

Ce dimanche soir, les joueurs d’Igor Tudor affronteront Auxerre à l’Orange Vélodrome avant de se déplacer, pour un des tournants de cette fin de saison, dans le Nord pour se confronter aux joueurs de Franck Haise. Actuellement, il reste six matches et si les Olympiens continuent de dire qu’il faut jouer les matches les uns après les autres, il va falloir aussi lancer ce sprint final.

Tudor n’est pas inquiet

« On prend match par match, on essaye de gagner tout. Le plus important, c’est contre Auxerre, on va mettre beaucoup d’engagement et de détermination », a expliqué ce vendredi Issa Kaboré, le latéral droit de l’Olympique de Marseille, en conférence de presse. Un discours évidemment partagé par son entraîneur, qui s’est présenté devant les médias dans la foulée.

« Quand on gagne, je suis content, c’est normal. Comme je l’ai dit, ce qui est vraiment important, c’est ce que sentent les joueurs, cette motivation personnelle, c’est la clé. Ce sont les valeurs des joueurs qui décident des résultats. Que les joueurs sentent l’importance de ces matches, qui vont décider de la fin de saison », a ainsi expliqué Tudor, avant de poursuivre sur la culture qu’il a inculquée à ses éléments.

A l’OM, on ne croit pas à la chute de Lens

« Je pense qu’on a fait un bon travail sur cela (le fait de prendre les matches les uns après les autres, ndlr) cette saison, on essaye de continuer sur ce chemin que je véhicule. C’est de penser au prochain entraînement, pas au prochain match. C’est quelque chose qui est maintenant assez ancré dans l’esprit des joueurs », a-t-il conclu.

C’est évidemment ce qu’il faudra faire puisque les Olympiens sentent le souffle chaud de Lens sur leur nuque. Dans les hautes sphères du club, on estime que Lens n’aura pas la tremblote. « C’est un club qui a déjà réussi sa saison. S’ils finissent deuxièmes, c’est magnifique, troisièmes aussi tout comme quatrième. Ils ont peu de joueurs qui ont joué l’Europe dans leur effectif donc ils n’ont aucune pression », nous a-t-on expliqué. Le choc de Bollart, dans une semaine, vaudra de l’or.