Premier League : Liverpool remporte le choc du week-end face à Chelsea !

Ce dimanche après-midi d’automne nous offrait une belle affiche outre-Manche… Liverpool accueillait ainsi Chelsea du côté d’Anfield, pour un choc entre deux formations particulièrement en forme sur ces premières semaines de compétition. Au coup d’envoi de la journée, les Reds pointaient ainsi en tête du classement avec six victoires en sept journées, alors que les Blues étaient sixièmes, sur une bonne lancée avec trois victoires et un nul sur leurs trois dernières rencontres. Pour ce choc, Arne Slot misait notamment sur ce trio offensif composé de Momo Salah, Luis Diaz et Diogo Jota, avec Jone, Gravenberch et Szoboszlai dans l’entrejeu. En face, Enzo Maresca sortait un quatuor offensif dans lequel on retrouvait Madueke, Palmer, Sancho et Nico Jackson.

La suite après cette publicité

Pourtant conscients qu’ils devaient gagner pour reprendre la première place à Manchester City, victorieux des Wolves en début d’après-midi, les Liverpuldiens peinaient à entrer dans la rencontre. Les deux équipes étaient d’ailleurs assez prudentes, et il n’y avait pas grand chose à signaler si ce n’est cette semi-boulette de Robert Sanchez, auteur d’une mauvaise relance sur Cody Gakpo finalement sans conséquence pour les Londoniens (19e). C’est Chelsea qui semblait, peu à peu, le plus en jambes cet après-midi, avec plus de facilités à se frayer des chemins dans la moitié adverse. Mais ce sont pourtant les Reds qui allaient avoir la première grosse situation de la partie : un pénalty, tout simplement, suite à une faute de Levi Colwill sur Curtis Jones. Mohamed Salah se chargeait de le transformer et de donner l’avantage à l’équipe locale (1-0, 29e). Mauvaise nouvelle dans la foulée pour les Reds : touché, Diogo Jota devait laisser sa place à Darwin Núñez.

À lire

Liverpool - Chelsea : les compositions officielles

Liverpool reprend la tête

Mais cette ouverture du score aura au moins permis d’emballer la rencontre. Si Cody Gakpo pensait avoir fait le break avant de voir son but annulé à cause d’un hors-jeu préalable (32e), Nicolas Jackson frôlait le cadre sur sa première situation chaude du match (33e). Le rythme était assez intense, avec des offensives qui se suivaient d’un côté comme de l’autre, mais il y avait aussi beaucoup de déchet technique et de maladresses, et donc pas tant de grosses occasions que ça. Avantage pour les riverains de la Mersey à la pause donc, même s’ils n’avaient foncièrement pas été dominateurs dans le jeu. Au retour des vestiaires, Maresca décidait de sortir Sancho pour faire entrer Pedro Neto. Et très vite, Chelsea allait égaliser. Lancé en contre par Caicedo, Nicolas Jackson se présentait dans la surface et battait Kelleher (1-1, 48e). L’arbitre avait d’ailleurs d’abord annulé le but pour hors-jeu, avant de le valider après consultation de la VAR.

La suite après cette publicité

Une joie qui allait cependant être de courte durée pour les fans et joueurs de Chelsea… Deux minutes après la validation du but, sur un centre de Salah, Curtis Jones s’arrachait au deuxième poteau et parvenait à expédier le cuir au fond des filets (2-1, 51e). Le rythme baissait encore suite à ce deuxième but de Liverpool, qui pouvait s’appuyer sur un Jones brillant, au-delà de son but. Le ton montait d’ailleurs parfois, à l’image d’un Darwin Núñez assez énervé et auteur d’une poussette sur Badiashile, alors que son équipe essayait de défendre en prenant le contrôle du ballon. Pedro Neto lui tentait sa chance, sans succès (71e), à l’image de Blues volontaires mais peu inspirés, et bien neutralisés par la défense adverse. Le score n’a plus bougé, et avec les trois points en poche, Liverpool reprend la tête de la PL, alors que Chelsea loupe l’occasion d’entrer dans le big four et reste sixième.