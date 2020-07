Le message alarmiste de Mikel Arteta sur le mercato d'Arsenal

La suite après cette publicité

Mercredi, Arsenal a vécu une soirée satisfaisante après sa victoire 2 buts à 1 face à Liverpool, le tout nouveau champion d’Angleterre. Au classement, les Gunners sont neuvièmes à deux journées du terme et peuvent encore espérer accrocher, au maximum, la sixième place. Pas suffisant toutefois pour faire oublier le piètre bilan général du club londonien en championnat ainsi qu’en coupe d’Europe.

Cantonné aux rôles secondaires et exclu du Big Four pour la quatrième saison consécutive, Arsenal n’a plus vraiment la force de frappe d’un canon sur les terrains de football. De l’autre côté de la Manche, un exode massif est même annoncé dès cet été. Pas étonnant. Difficile en effet pour un club relégué au second plan de conserver ses meilleurs éléments.

Arteta préoccupé par le mercato

Une inquiétude dont est parfaitement conscient l’entraîneur des Londoniens, Mikel Arteta. Au micro de Skysports, l’Espagnol a même signé une déclaration qui ne va pas rassurer les fans d’Arsenal. Interrogé sur le mercato des Gunners, l’ancien adjoint de Pep Guardiola a concédé que l’investissement relatif du club sur le marché est devenu un souci.

« C’est un gros problème. Vous pouvez voir comment Liverpool a construit son équipe, il n’y a pas de magie, vous devez améliorer l’équipe qualitativement, avec des joueurs de qualité. Nous avons besoin d’une plus grosse équipe pour être compétitifs. C’est le défi. C’est un énorme travail. Vous n’avez qu’à voir la différence entre les deux équipes (Arsenal et Liverpool), c’est énorme. » Ses dirigeants auront sans doute entendu le message. Reste à savoir s'ils feront ou non la sourde oreille.