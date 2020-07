Premier League : Arsenal surprend Liverpool

Une rencontre à priori sans enjeux majeurs pour ce choc de la 36e journée de Premier League entre Arsenal et Liverpool. Pourtant, les Reds, champions incontestés, voulaient l’emporter pour garder une chance de battre le record de points sur une saison, détenu par Manchester City (100 points en 2017/2018). Avec 93 points à 3 journées de la fin au coup d’envoi, les hommes de Jürgen Klopp n’avaient plus le droit à l’erreur après leur match nul concédé contre Burnley (1-1) lors de la dernière rencontre. De leur côté, les Gunners, pâles 7es de Premier League, devaient absolument gagner pour conserver un infime espoir de qualification européenne. C'était aussi le moyen de bien rebondir après la défaite dans le derby du Nord de Londres contre Tottenham (1-2).

Équipe type du côté de Liverpool pendant que Mikel Arteta osait une fantaisie : Pierre-Emerick Aubameyang débutait sur le banc pour la première fois depuis 4 matchs. Alexandre Lacazette, capitaine du soir, et Nicolas Pépé étaient titulaires. Après la désormais traditionnelle haie d’honneur, les deux équipes et surtout les hommes de Klopp, qui monopolisaient rapidement la gonfle, partaient plutôt forts. Même s'il y avait peu de grosses occasions, les deux formations tentaient chacune de construire leurs attaques. Mais à la 12e minute, Arsenal se faisait peur : Emiliano Martinez dégageait sur Firmino venu au pressing, et le ballon frappait l'extérieur du poteau.

Sadio Mané lance le match, Arsenal répond

Les Reds se montraient pressants, dominateurs, quand Robertson était trouvé sur le côté, où il centrait pour Sadio Mané qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond pour inscrire son 17e but cette saison en Premier League (0-1, 20e). Une récompense pour un début de match réussi et le déclenchement du rouleau compresseur rouge. Mais un rouleau compresseur qui venait s'enrayer quand Van Dijk relançait sur Alexandre Lacazette qui éliminait Alisson avant de pousser le ballon dans le but vide (1-1, 32e). Avant d'à nouveau buguer : Alisson renvoyait le ballon directement sur Lacazette qui servaitt Nelson dans la surface. Le jeune anglais convertissait l'offrande d'une belle frappe croisée du pied droit (2-1, 44e).

La deuxième période commençait comme une attaque-défense avec des Gunners acculés sur leur but qui concédaient de nombreuses occasions (23 tirs pour les visiteurs contre seulement 3 pour les locaux). Les hommes d'Arteta pliaient, souffraient mais parvennaient à repousser les assauts venus de la Mersey. La défense londonienne, qui avait souvent fait des boulettes cette saison, s'acharnait. Avec cette défaite, Liverpool disait au revoir au record de Manchester City. Arsenal, de son côté, remontait à la 9e place et revenait surtout à 3 points de la 6e place européenne de Wolverhampton.