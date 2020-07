Mercato : Arsenal sous la menace d'un exode massif

Arsenal face à l'été de tous les dangers. Voici comment expliquer en quelques mots ce qui attend les Londoniens en 2020. Actuellement neuvièmes de Premier League, les Gunners se sont inclinés 2 à 1 ce week-end lors du derby face à Tottenham. Squakwa rappelle d'ailleurs que sur les 27 dernières confrontations à l'extérieur face aux équipes du top six anglais, les pensionnaires de l'Emirates Stadium se sont inclinés à 17 reprises et ont concédé 10 matches nuls (0 succès). Des chiffres qui n'expliquent pas tout, mais qui traduisent une certaine fébrilité de la part d'Arsenal. Loin des places qualificatives pour les prochaines coupes d'Europe, le club de la capitale anglaise espère pouvoir sauver l'honneur et sa saison en FA Cup. Il faudra d'abord passer l'obstacle Manchester City en demi-finale, avant d'aller éventuellement défier Manchester United ou Chelsea en finale.

La mission s'avère donc compliquée, mais pas impossible. Quoi qu'il en soit, Mikel Arteta aura fort à faire pour remettre son équipe sur de bons rails. Malgré son arrivée en décembre dernier, le technicien espagnol cherche encore la bonne formule pour pouvoir tirer le meilleur de ses troupes. Des troupes qui pourraient bien d'ailleurs se dégarnir durant l'intersaison. Ce n'est pas un secret, Arteta ne compte pas sur Mattéo Guendouzi (21 ans) la saison prochaine. L'attitude du Français excède son coach au plus haut point. Les deux hommes se sont d'ailleurs brouillés à plusieurs reprises et les Gunners ont ouvert la porte à un départ. Le Barça ou encore le PSG suivraient son cas avec attention. Mais il n'est pas le seul qui pourrait partir...

Plusieurs éléments pourraient bouger cet été

Son compatriote Alexandre Lacazette (29 ans) est, lui aussi, dans ce cas. L'Inter Milan et l'Atlético de Madrid songent à le recruter pour compenser les possibles départs de Lautaro Martinez et Diego Costa. Sous contrat jusqu'en 2022 chez les Gunners, l'ancien de l'OL arrive à un tournant de son aventure après trois années où il n'a pas vraiment réussi à être un titulaire en puissance. Son compère Pierre-Emerick Aubameyang (31 ans), lui, s'est imposé à la pointe de l'attaque londonienne. Meilleur buteur de son équipe, il arrivera également à un moment charnière cet été car il sera à un an de la fin de son contrat (juin 2021). «Comme j'ai dit, c’est un tournant dans ma carrière. Je veux être très franc avec tout le monde. Ça sera forcément un choix très difficile à faire. Parce que je n’ai toujours pas choisi, attention. On verra. Ça va peut-être être le choix le plus important de ma carrière, mais, pour l’instant, rien n’est décidé », avait-il expliqué à Téléfoot.

Et si prolonger avec les Gunners reste possible mais cher, puisque le joueur réclamerait un salaire de 277 000€ par semaine selon ESPN, un départ est aussi une option. Le Barça songerait à lui en cas d'échec de la piste Lautaro Martinez. Toutefois, Arsenal demanderait au minimum 40 M€ pour lui. Arrivé à Arsenal en 2011, Hector Bellerin (25 ans) souhaite changer d'air d'après The Sun. Souvent blessé ces dernières années, le latéral droit sous contrat jusqu'en 2023 a été cité parmi les joueurs suivis par le PSG. Mais à part cela, on a surtout évoqué le fait que le Bayern Munich et le FC Barcelone n'ont pas été intéressés par ses services. Quitter Londres ne sera visiblement pas facile pour lui. Enfin, Arsenal devra aussi gérer les cas des éléments libres en 2021 comme Mesut Özil (il veut aller au bout de son bail) ou Shkodran Mustafi (Arteta veut le prolonger), qui pourraient bien se jouer aussi cet été. Le chantier 2020 s'annonce donc colossal pour des Gunners.