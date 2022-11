Juventus-PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

Il fut un temps où un club français qui devait se déplacer sur la pelouse de la Juventus Turin n'avait quasiment aucune chance d'en sortir gagnant. Les temps ont changé, le club turinois ne fait plus peur à grand-monde et c'est dans la peau du favori que le PSG se déplace mercredi soir au Juventus Stadium. Mais il y aura un enjeu de taille pour le club parisien, celui de sceller sa première place du groupe.

Car c'est bien là l'enjeu principal de cette soirée italienne, la Juventus étant déjà éliminée de la course aux huitièmes de finale. Dans le même temps, le Benfica se déplace sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Le PSG devra faire aussi bien que le club portugais pour conserver sa première place. Une mission pas si évidente, d'autant que Neymar, auteur de 14 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de saison, sera absent pour cause de suspension.

Il faudra réfléchir à comment remplacer le Brésilien, si décisif, et un joueur comme Carlos Soler pourrait avoir sa chance, après s'être mis en évidence contre le Maccabi Haïfi et Troyes cette dernière semaine, avec un 1 but inscrit à chaque fois. L'entraîneur du PSG Christophe Galtier pourrait aussi choisir de relancer Pablo Sarabia ou Hugo Ekitike.

Du côté de la Juventus, c'est une véritable hécatombe avec 11 joueurs forfaits (Vlahovic, Di Maria, Chiesa, Pogba, Bremer, Paredes, De Sciglio, Kaio Jorge, Aké et Iling-Junior) et la suspension de Danilo. En grande difficulté dans cette poule, la Juventus a repris du poil de la bête en Serie A avec trois victoires consécutives, une première cette saison. Menacé, Massimiliano Allegri ne scellera pas son destin sur le match face au PSG, mais doit au moins parvenir à obtenir la qualification pour la Ligue Europa, en qualité de 3e du groupe.

