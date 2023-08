Sergio Ramos est tenté par cette destination

Toujours libre, Sergio Ramos est encore à la recherche d’un club. Alors que l’option Séville est tombée à l’eau, son ancien club n’ayant pas l’intention de le rapatrier pour l’instant, Marca fait le point sur l’avenir du défenseur de 37 ans. Et il y a une destination qui prend de l’ampleur.

La suite après cette publicité

C’est la MLS. Pour l’instant, l’Arabie saoudite ne le tente pas plus que ça, alors qu’il sait aussi qu’il sera difficile de trouver un gros club en Europe. La piste américaine le tente plutôt bien, et il a une offre du Los Angeles Galaxy et des intérêts d’autres franchises du pays nord-américain. Affaire à suivre…