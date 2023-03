Vidéo : le penaltygate divise Twitter sur Ansu Fati

Encore une fois, Ansu Fati est au cœur des critiques ! Aujourd’hui, c’est à cause d’une dispute pour un penalty ! Il devait le tirer, mais Ferran Torres s’en est occupé et l’a raté ! Mais le numéro 10 n’est pas exempt de tout reproche car son match laisse plus qu’à désirer et les twittos lui ont réservé une bonne sauce.

