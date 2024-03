Real Madrid : Carlo Ancelotti annonce le grand retour d’Eder Militao

C’est quasiment une nouvelle recrue pour le Real Madrid. Blessé depuis le début de saison après une rupture des ligaments croisés, Eder Militao a enfin fini sa rééducation. Le défenseur central brésilien, qui avait repris l’entraînement il y a deux semaines, devrait même gratter quelques minutes de temps de jeu ce week-end face à l’Athletic Bilbao. Un retour important quand on sait que Carlo Ancelotti alignait Aurélien Tchouameni en défense centrale avec toutes les blessures.

«Il faut voir match par match… Peut-être que demain, je lui donnerai des minutes et ensuite, nous aurons du temps jusqu’au 9 avril. Il a très bien récupéré, mais il lui manque le football, jouer avec ses coéquipiers, jouer sur un grand terrain», a d’ailleurs expliqué Ancelotti en conférence de presse avant de parler forcément de la confrontation face à Manchester City. «Sa présence ? Ça pourrait être non, ça pourrait être oui. Militao est un joueur important, qui nous aide dans de nombreux domaines. Je ne dis pas que c’est 50-50, ça pourrait être 70% non et 30% oui, mais je n’exclus rien. Parce que Militao nous apporte beaucoup, dans les jeux aériens, les duels individuels.» Une bonne nouvelle pour les fans madrilènes donc.