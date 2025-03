Le boss du BVB bluffé par le PSG

Futur adversaire de Lille en Ligue des champions, le Borussia Dortmund ne peut pas affronter le Paris Saint-Germain avant une éventuelle finale. Mais le BVB connaît bien le club de la capitale pour l’avoir battu la saison dernière en demi-finale. Et selon le patron du club allemand Hans-Joachim Watzke, les Rouge et Bleu sont bien meilleurs depuis que toutes les stars mondiales sont parties.

«Je pense que c’est vrai. C’est le meilleur PSG des dix dernières années, avec un nouveau projet et de nouveaux concepts. Par le passé, il y a eu des joueurs merveilleux qui sont venus, comme Lionel Messi, Neymar ou Sergio Ramos, mais ils n’étaient pas dans la meilleure forme de leur vie. Là, il y a des joueurs plus jeunes, qui courent, qui se battent et qui pratiquent un football spectaculaire», a-t-il déclaré à L’Équipe.