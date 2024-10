La statistique terrible de l’OM

Sept ans que l’OM n’a plus marqué à domicile face au PSG en Ligue 1. C’est la statistique qui rend dingues les supporters phocéens en ce lendemain de Classique où les Olympiens sont une fois de plus passés au travers. Battus (0-3) dans un stade Vélodrome pourtant chauffé à blanc et prêt à exploser, les hommes de Roberto de Zerbi ont encore déçu.

Le dernier buteur de l’Olympique de Marseille à domicile face au club francilien en Ligue 1 se nomme Florian Thauvin, auteur du deuxième but de la rencontre (2-1, 78e) en 2017/2018. Ce match n’est d’ailleurs pas non plus un bon souvenir pour le peuple marseillais qui avait vu Edinson Cavani égaliser sur coup franc au bout du temps additionnel (2-2, 93e). Depuis cette réalisation de Flotov', 553 minutes se sont jouées sans que l’OM n’inscrive le moindre but dans un Classique à la maison.