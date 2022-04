Julio César : «comparer Mbappé et Ronaldo, là je ne peux pas être d'accord»

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé (23 ans), star du Paris SG et de l'équipe de France, est souvent comparé à un de ses illustres prédécesseurs sur la planète football, un certain Ronaldo, double champion du monde (1994, 2002) et deux fois Ballon d'Or France Football (1997, 2002). Interrogé par nos soins dans le cadre d'une opération avec Rent-a-Car, sponsor de la Ligue Europa, Julio César, ancien gardien emblématique de la Seleção (87 capes), mais aussi de l'Inter (2005-2012) notamment, a donné un avis tranché sur la question.