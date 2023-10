Man City : Guardiola recadre Phil Foden

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs années, la relation qu’entretiennent Pep Guardiola et Phil Foden est particulière. L’entraîneur pousse à bout son joueur, qu’il considère énormément. Mais l’Espagnol est à l’affut et ne laisse rien passer. À tel point qu’il se permet de recadrer le jeune anglais, parfois un peu trop tête en l’air selon lui. «Je pense que Phil a un instinct libre en tant que footballeur. Ce n’est pas un joueur qui réfléchit tellement quand il joue, c’est un oiseau : vole où tu veux. Mais il lui reste un pas à franchir et des devoirs à accomplir pour l’équipe», détaille l’ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich notamment avant le choc face aux Gunners.

«Certains joueurs, par exemple Rico Lewis, ça arrive tout de suite. Quand il est arrivé à l’intérieur du jeu, je ne lui ai rien appris, cela venait de sa nature. Mais il n’a pas un talent comme Phil dans d’autres aspects – c’est normal et c’est bien, les footballeurs ne font pas du copier-coller, c’est la façon dont on les connecte et c’est ce qui rend mon travail si fascinant. Phil a joué à droite, à gauche, dans les intervalles ; aucun problème. Pourrait-il finalement jouer comme milieu de terrain défensif ? Pour cela, il doit comprendre le jeu dans son ensemble, pas seulement 'moi’. À mesure qu’il grandit, il doit ajouter des choses à son jeu», conclut Pep Guardiola, qui voit encore une marge de progression chez son joueur.