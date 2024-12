Valence : Ruben Baraja prend la porte

C’est terminé. Ancien milieu de terrain de l’époque glorieuse du Valencia CF et entraîneur de l’équipe depuis février 2023, Ruben Baraja vient d’être licencié par la direction du club che. « La dynamique des résultats au cours de cette saison a nécessité une décision qui a été très difficile à prendre, mais qui vise à renverser la situation et à obtenir de meilleurs résultats », indique le club dans un communiqué officiel.

Classement général Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 15 Leganes 18 18 -11 4 6 8 17 28 16 Alavés 17 18 -9 4 5 9 21 30 17 Getafe 16 18 -4 3 7 8 11 15 18 Espanyol 15 18 -14 4 3 11 16 30 19 Valence 12 17 -10 2 6 9 16 26 20 Valladolid 12 18 -25 3 3 12 12 37 Voir le classement complet

Il faut dire que Valence, qui a déjà flirté avec la relégation plusieurs fois ces dernières saisons, pointe à l’avant-dernière marche du classement de Liga et est en pleine crise sportive et institutionnelle. Reste désormais à savoir qui remplacera Baraja pour une mission maintien plus que délicate.