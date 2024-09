Liga : la date du Clasico est connue !

La Liga bat son plein et cette fois, c’est le FC Barcelone qui mène la danse au classement. Et comme chaque saison en Espagne, médias et supporters attendent de connaître les dates du Clasico.

Cette année, le match aller se jouera au stade Bernabéu, ce qui sera une grande première pour Kylian Mbappé. LaLiga vient de confirmer que la rencontre se disputera le samedi 26 octobre prochain. Le coup d’envoi sera donné à 21h.