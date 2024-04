Youth League, Final Four : le FC Nantes échoue aux tirs au but

Le FC Nantes avait rendez-vous avec l’histoire ce vendredi. Deuxième club français qualifié seulement au Final Four de la Youth League, les jeunes joueurs de Stéphan Moreau affrontaient l’Olympiakos en demi-finale à Nyon. Très proches l’une de l’autre avec des temps forts partagés de chaque côté, les deux formations se sont livrées un duel âpre mais sans but et sans vainqueur à l’issu du temps réglementaire. Après ce score 0-0 durant les 90 minutes, la décision a dû se faire aux tirs au but, exercice par lequel étaient déjà passés les Canaris en quart de finale face à Copenhague.

Cette fois, la réussite n’a pas été de leur côté. Le Toux manquait le cadre et Sina stoppait la tentative d’Acapandié, les deux premiers tireurs côté nantais. Si Mabon a arrêté le deuxième tir grec, retardant un peu l’échéance, la frappe de Leroux sur la barre condamnait quasiment le FC Nantes. Liatsikouras envoyait le club du Pirée en finale (0-0, 3-1 t.a.b.) où il affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale entre Porto et l’AC Milan.