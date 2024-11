Real Madrid-AC Milan : quand Mbappé rencontre Zlatan Ibrahimovic

Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic n’ont jamais joué ensemble, mais tous deux sont de grands noms, et peut-être même des légendes, du Paris Saint-Germain. Et ce soir, avant le duel entre le Real Madrid et l’AC Milan, le Suédois, aujourd’hui dirigeant milanais, a salué son homologue français.

Il lui a même demandé s’il était heureux, et la réponse de Mbappé a été affirmative. On rappelle tout de même qu’il n’y a pas si longtemps que ça, Ibrahimovic avait vivement critiqué le Bondynois et son entourage. « Aujourd’hui, avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends ? Tais-toi et reste à ta place. C’est à ton fils de travailler et d’avoir de la discipline. Mbappé, en tant que personne, je ne le connais pas très bien. Comme joueur, il est fantastique. Mais quand tu perds la discipline, tu perds ton identité. (…) Il y a une raison pour laquelle Zidane est Zidane. Mbappé veut imiter Zidane ? Qu’il commence à avoir envie de progresser », avait-il lancé. Mbappé n’est visiblement pas rancunier.