Manchester United : trois clubs dont la Juventus prêts à relancer Mason Greenwood

La suite après cette publicité

Le 22 janvier 2022, Manchester United affrontait à Old Trafford le club de West Ham, dans le cadre de la 23ème journée de Premier League. L’entraîneur de l’époque, l’Allemand Ralf Rangnick, avait alors aligné un 11 de départ composé des cadres comme David De Gea, Bruno Fernandes, Raphaël Varane ou encore Cristiano Ronaldo, aujourd’hui joueur d’Al-Nassr en Arabie saoudite. Mais dans cette composition se trouvait Mason Greenwood. Et depuis ce jour, le jeune attaquant anglais n’a pas refoulé une seule fois les pelouses britanniques et internationales. Plus d’un an et demi sans disputer une seule rencontre officielle en raison d’une affaire judiciaire qui poursuivait le joueur depuis le 30 janvier 2022. Sa compagne Harriet Robson avait alors porté plainte contre le footballeur de 21 ans pour violences conjugales et tentative de viol. Libéré puis réincarcéré, Greenwood avait été mis à l’écart du football pendant de longs mois.

Même si de nombreux audios et photos avaient fuité sur les réseaux sociaux, montrant les supposés gestes de violence de l’international anglais envers sa compagne, le porte-parole du parquet britannique a définitivement enterré l’affaire en février 2023 : «Dans cette affaire, la combinaison du retrait de témoins clés et de nouveaux éléments qui ont été mis en lumière, signifie qu’il n’y a plus de perspective réaliste d’une condamnation». Théoriquement, le joueur peut désormais rejouer avec les Red Devils mais ce n’est pas dans les projets de l’entraîneur néerlandais, Erik ten Hag. La tendance est donc à un départ. Selon les informations du quotidien anglais The Sun, la Juventus serait prête à offrir à Mason Greenwood un nouveau départ en Italie. Les géants du Calcio ont clairement fait savoir qu’ils étaient très intéressés à l’idée de donner à l’attaquant de Manchester United une voie de retour vers le football de haut niveau.

À lire

LdC, AC Milan : Rafael Leao incertain pour le choc contre l’Inter

Paul Pogba utilisé dans les négociations ?

Le journal anglais détaille la rumeur, en précisant que le club piémontais a même sondé les représentants de Mason Greenwood. La Juventus espère qu’un accord de prêt à long terme pourrait être conclu cet été. Et afin de faciliter les négociations, la nouvelle direction des Bianconeri voudrait faire appel à Paul Pogba, ancien joueur de Manchester United et ex-coéquipier de Greenwood, pour guider le jeune attaquant anglais vers Turin. Le milieu français pourrait bien jouer un rôle décisif dans la décision de l’Anglais. A voir désormais quel poids auront les propos de la Pioche pour convaincre Mason Greenwood puisque la Juve devra tout de même prendre en charge un sacré salaire avoisinant les 4,4 millions d’euros annuels, prévus dans son contrat jusqu’en juin 2025.

La suite après cette publicité

Néanmoins, la bataille s’annonce quand même rude pour la Vieille Dame puisque le Sun indique que deux autres clubs italiens sont prêts à rejoindre la danse pour attirer Mason Greenwood dans leurs rangs respectifs. Il s’agit de l’AC Milan et de l’AS Roma. Ces deux autres cadors de Serie A tiennent également à renforcer leurs lignes offensives avec l’attaquant anglais. Il y a également eu des rumeurs concernant un possible intérêt en Turquie et en Chine. En tout cas, Mason Greenwood ne manque pas de prétendants et pourrait être l’attraction surprise du mercato estival.