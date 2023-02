Justice : abandon des poursuites contre Mason Greenwood

Inculpé en octobre dernier pour "tentative de viol" et "coups et blessures" envers son ex-copine entre 2018 et 2022, Mason Greenwood a vu ce jeudi l’intégralité de ces charges être abandonnées. L’international anglais avait comparu lors de son audience en novembre dernier, laquelle avait débouché sur une libération sous caution, dans l’attente de son procès.

La suite après cette publicité

La police du Great Manchester a indiqué dans un communiqué publié ce jeudi que l’Anglais de 21 ans, qui avait été arrêté et poursuivi dans le cadre d’une enquête ouverte en janvier 2022, «ne faisait désormais plus l’objet de poursuites criminelles».

À lire

L’agent de Marcel Sabitzer met déjà la pression sur Erik ten Hag