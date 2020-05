Exclu FM : la short-list de José Mourinho pour rebâtir sa défense

C'est le début des grandes manœuvres pour José Mourinho. L'entraîneur portugais aurait sûrement aimé vivre un premier mercato estival dans un autre contexte, lui qui est arrivé à Tottenham en cours de saison pour succéder à Mauricio Pochettino, limogé. Le coach portugais aime dépenser l'argent de son employeur sur le mercato, il n'a en tout cas jamais hésité à le faire à Chelsea, au Real Madrid ou encore à Manchester United. À Tottenham, il sera impacté par l'épidémie de coronavirus, ce qui ne l'empêche pas de vouloir construire son équipe.

Et c'est la reconstruction de la défense qui semble l'intéresser en priorité. Le départ attendu de Jan Vertonghen en fin de contrat et le manque de solutions à ce poste pousse le «Special One» à chercher du renfort en défense centrale. Selon nos informations, c'est toujours Issa Diop qui tient la corde, et il serait d'accord pour rejoindre les Spurs.

De jeunes latéraux ciblés

José Mourinho souhaite également du renfort sur les ailes. Comme vous le savez, Thomas Meunier a été ciblé par les Spurs, son statut d'agent libre étant forcément intéressant. Mais l'entraîneur portugais a coché deux autres noms. Celui de Max Aarons, le latéral droit de Norwich, âgé de 20 ans et sous contrat jusqu'en 2024 (pas une mince affaire donc), et celui d'Emerson Junior, latéral droit brésilien du Betis Séville, âgé de 21 ans et sous contrat jusqu'en 2021.

Côté gauche, la priorité se nomme Ben Chilwell, le latéral international anglais de Leicester City. Il devrait bénéficier d'un bon de sortie cet été et viendrait concurrencer Ryan Sessegnon et Ben Davies. Ensuite, s'il parvient à obtenir gain de cause, José Mourinho pourra passer aux autres dossiers, sachant qu'il s'agira surtout de conserver ses meilleurs éléments, et en premier lieu Harry Kane.