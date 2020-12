L'Espagne sous le choc après les déclarations de Lionel Messi, les trois pistes de l'AC Milan pour remplacer Zlatan Ibrahimovic

La suite après cette publicité

Les déclarations de Messi font les gros titres en Espagne

En Espagne, l'information qui fait la Une des journaux, c'est l'interview qu'a accordé Lionel Messi à La Sexta une chaine locale. L'Argentin s'est véritablement confié sur ses derniers mois difficiles après avoir demandé son départ du FC Barcelone l'été dernier. D'ailleurs, pour Mundo Deportivo cette affaire est loin d'être terminée puisque «Messi laisse la porte ouverte», titre le quotidien catalan. Le numéro 10 argentin a laissé planer le doute sur son avenir : «Je ne sais pas si je vais partir ou non, et si je pars, je veux le faire de la meilleure des façons. Si je pars, je veux revenir. Pas en tant qu'entraîneur, mais pourquoi pas en directeur sportif.» De son côté, le journal Sport essaye d'être un peu plus optimiste en mettant en avant le fait qu'il soit désormais «heureux ici», malgré les derniers mois difficiles. La presse madrilène est plus catégorique car pour AS cette interview ressemblait «aux aveux de Messi.» «Bartomeu m'a beaucoup trompé et pendant beaucoup d'années», a-t-il également déclaré. Si on n'en sait pas plus sur son avenir, alors qu'il est courtisé par le PSG et Manchester City, les déclarations de Lionel Messi sont loin d'être rassurantes et inquiètent de l'autre côté des Pyrénées.

L'AC Milan fonce sur un attaquant

En Italie, le mercato commence à faire les gros titres. Et c'est l'attaque de l'AC Milan qui fait la couverture de La Gazzetta dello Sport ! Le journal au papier rose rapporte qu'il y a une liste de trois noms pour devenir la doublure de Zlatan Ibrahimovic et lui succéder par la suite. Il s'agit de Luka Jovic, en difficulté avec le Real Madrid, Gianluca Scamacca de Sassuolo, et Odsonne Edouard qui flambe avec le Celtic. D'ailleurs, selon Tuttosport, c'est le Français qui aurait de l'avance dans la tête des dirigeants rossoneri. En tous cas, Milan prépare l'avenir !

Le Portugal encense «le joueur du siècle» !

Au Portugal, Cristiano Ronaldo fait les gros titres ! Le quintuple Ballon d'Or a encore été plébiscité hier à Dubaï. En effet, il a participé aux Globe Soccer Awards où il a reçu le prix de joueur du siècle comme le souligne Record sur sa Une. Une sacrée distinction qui fait la couverture des journaux sportifs comme A Bola qui met en avant le fait que le Portugais devance des joueurs comme Lionel Messi, Mohamed Salah ou encore Ronaldinho. Même Tuttosport reprend cette information en citant une déclaration du joueur qui remercie la Juventus ! Bref, vous l'aurez compris, tout le monde rend un bel hommage à Ronaldo pour l'ensemble de son œuvre…