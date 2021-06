Portugal : Cristiano Ronaldo sort du silence

La suite après cette publicité

Reverra-t-on Cristiano Ronaldo (36 ans) disputer un Euro ? Éliminé hier soir en huitième de finale par la Belgique (0-1), le crack lusitanien a quitté prématurément la compétition. Un échec pour le joueur de la Juventus qui a toutefois tenu à envoyer un message via son compte Instagram à tous les supporters portugais.

« Nous n’avons pas réussi le résultat que nous voulions et nous quittons le tournoi prématurément. Mais nous sommes fiers de notre parcours, nous avons tout donné pour conserver notre titre de champions d’Europe et ce groupe a encore prouvé qu’il pouvait donner beaucoup de joies aux Portugais. Nos supporters ont été infatigables pour nous soutenir du début à la fin. C’est pour eux que nous courons et luttons, pour répondre à leur confiance en nous. Nous n’avons pas pu arriver où nous le voulions tous, mais nous vous remercions sincèrement et profondément. Bravo à la Belgique et bonne chance à toutes les sélections encore en compétition. Quant à nous, nous reviendrons plus forts. Força Portugal ! »