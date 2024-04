Serie A : enquête ouverte pour des insultes racistes contre Mattéo Guendouzi et Romelu Lukaku

Ce samedi, le derby de Rome entre la Lazio et l’AS Rome a été électrique sur et en dehors du terrain. Alors que les supporters des deux équipes nourrissent un profond antagonisme, la victoire des Giallorossi sur la plus petite des marges a chauffé les esprits entre les acteurs de la rencontre. Charriant Matteo Guendouzi avec le sacre de l’Argentine lors de la dernière Coupe du monde, le numéro 10 de la Roma a provoqué l’ire de l’ancien Marseillais qui est allé s’expliquer de vive voix avec lui.

Une réaction qui n’a pas été appréciée par le public romain qui aurait alors dérapé selon les informations de l’AFP. En effet, nos confrères indiquent que la Serie A a invité la Fédération italienne de football à ouvrir une enquête sur des insultes racistes à l’encontre de l’international français. L’attaquant belge de la Louve, Romelu Lukaku, aurait également été visé par ses insultes racistes. La Ligue transalpine de football aurait également demandé à la Fédé d’enquêter sur des cas de discrimination religieuse. Pour rappel, affilié à des groupes fascistes, les mouvements de supporters de la Lazio ont l’habitude d’insulter ceux de la Roma en les traitant de "juifs".