Algérie : Vladimir Petkovic annonce plusieurs forfaits et l’arrivée d’un renfort

Ce lundi, Vladimir Petkovic était présent en conférence de presse à quatre matches de la rencontre de l’Algérie au Botswana (vendredi, 14h). Une rencontre importante pour les Fennecs qui pourraient prendre une sérieuse option sur la qualification dans la course aux qualifications à la prochaine Coupe du monde dans la zone Afrique. Problème, les coéquipiers de Riyad Mahrez font face à une cascade de blessures depuis l’annonce de la liste.

Alors qu’Ismaël Bennacer ne sera pas de la partie, Petkovic a annoncé ce lundi qu’Anthony Mandrea et Anis Hadj-Moussa allaient également manquer à l’appel : «à la place de Mandrea, nous avons Benbot. À la place de Bennacer, nous avons Naïr. Bounedjah, Aouar, Zerrouki et Tougaï étaient blessés avant l’annonce. Depuis, comme d’habitude, d’autres se sont blessés. Il y a deux joueurs, Bennacer s’est blessé. Depuis, on a appris les forfaits de Mandrea et de Hadj Moussa.» Vous l’aurez compris, le défenseur de 22 ans de Guingamp Sohaib Nair va donc honorer sa première sélection avec l’Algérie.