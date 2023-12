OM-OL : le message fort de Pablo Longoria

Ce soir, l’Olympique de Marseille va accueillir l’Olympique Lyonnais à l’Orange Vélodrome. Initialement, la rencontre aurait dû se jouer le 29 octobre dernier. Mais le caillassage du bus des Gones, qui a entraîné les blessures de Fabio Grosso et de son assistant, a entraîné l’annulation de l’Olympico. Le match a donc été reporté au 6 décembre. Mais il se jouera sans les supporters rhodaniens, à la suite des incidents à l’intérieur du stade (saluts nazis, chants racistes, etc…). Hier, Gennaro Gattuso et Amine Harit ont appelé les fans de l’OM au calme et ont indiqué qu’ils espéraient voir une fête.

La suite après cette publicité

Un message qui est aussi celui diffusé par Pablo Longoria dans divers médias et qui n’est pas sans rappeler celui véhiculé par le président de l’Olympique de Marseille le soir des évènements du 29 octobre en zone mixte face aux journalistes. «Ensemble. Nous retrouvons ce soir notre adversaire après les incidents inacceptables survenus le 29 octobre 2023. Je l’affirme et je le répète: la violence aux abords comme à l’intérieur des stades n’a pas sa place. Le football doit rester une fête pour tous les amoureux passionnés de ce sport fabuleux. Depuis le début de la saison et à chaque match, nous sentons votre ferveur accompagner l’équipe. Continuons. Ensemble, montrons à quel point notre stade est beau. Ensemble, montrons à quel point votre passion est unique.» Sur le terrain comme en tribunes, l’écurie phocéenne espère que la fête sera au rendez-vous ce soir.