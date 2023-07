Inter : Laurent Blanc valide l’arrivée de Marcus Thuram

La suite après cette publicité

Officiellement nouveau joueur de l’Inter Milan l’attaquant français, Marcus Thuram peut compter sur de fidèles soutiens tricolores, dont Laurent Blanc. L’ancien défenseur, qui a porté le maillot des Nerazzurri entre 1999 et 2001, a tenu des propos élogieux sur le fils de son ami Lilian : «En tant qu’ancien fan de l’Inter, je suis encore plus heureux que Marcus Thuram ait choisi les Nerazzurri. Maintenant oui, je pense qu’il est prêt. Si vous m’aviez posé cette question il y a deux ans, alors que l’Inter avait déjà tenté une approche, j’aurais répondu différemment car ils avaient besoin d’acquérir de l’expérience»

Dans la suite de son entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l’actuel coach de l’OL poursuit : «Il a bien fait d’aller en Allemagne où il s’est structuré et il a marqué beaucoup de buts : maintenant il peut rendre heureux les supporters de l’Inter et un club composé de grands joueurs qui viennent de jouer d’une finale de Ligue des Champions. Il a fait son choix, il a certainement pesé le désir d’être un protagoniste et son père l’aura conseillé puisqu’il connaît si bien la Serie A : c’est un championnat compétitif et le fait qu’il vienne d’un autre tournoi étranger l’aide. Je sais il aurait pu aller au Milan, mais au final c’est l’Inter»

