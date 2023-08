OM - Brest : les compositions probables

La suite après cette publicité

Relever la tête après une semaine passée chaotique. Voilà l’objectif de l’Olympique de Marseille avant de défier le Stade Brestois, ce samedi à 19 heures. Après une élimination en troisième tour éliminatoire de la Ligue des champions et un nul frustrant contre Metz, le week-end dernier, les Phocéens veulent, en effet, repartir de l’avant. Pour cela, les hommes de Marcelino devront se défaire du Stade Brestois, surprenant deuxième de Ligue 1 après son sans faute contre Lens et Le Havre.

Interrogé en conférence de presse, le coach olympien est d’ailleurs revenu sur la décision de la LFP de déplacer le coup d’envoi de cette rencontre (initialement prévue à 17h) à cause de la canicule. L’occasion également pour l’ancien technicien de Bilbao de souligner les qualités brestoises. «C’est une bonne décision pour moi, les joueurs et le spectacle. Concernant cette semaine, on a eu une semaine complète malgré la canicule. L’adversaire a gagné ces 2 premiers matchs, ils ont gagné au Vélodrome l’an passé. Brest est dans une bonne dynamique. On a travaillé pour pouvoir affronter cette équipe et on a l’espoir de prendre les 3 points».

À lire

Joaquin Correa signe à l’OM !

Ndiaye préféré à Vitinha ?

Pour cette rencontre, le nouvel architecte des Olympiens devra toujours faire sans Pape Gueye et devrait donc aligner son traditionnel 4-4-2. Dans les buts, Pau Lopez sera ainsi protégé par une défense à quatre composée de Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Renan Lodi. Dans l’entrejeu, Jordan Veretout et Valentin Rongier devraient, quant à eux, accompagner Amine Harit et Ismaila Sarr. Enfin, sur le front de l’attaque, Iliman Ndiaye est pressenti pour débuter aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang, malgré la grande forme de Vitinha.

La suite après cette publicité

De son côté, Eric Roy devrait pouvoir s’appuyer sur un groupe au complet et espère bien créer la sensation en terres phocéennes. Dans un 4-3-3, Marco Bizot devrait ainsi logiquement débuter dans les cages. Devant lui, Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Lilian Brassier et Bradley Locko sont annoncés titulaires. Au milieu de terrain, Hugo Magnetti et Pierre Lees-Melou devraient être associés à Mahdi Camara, laissant les couloirs de l’attaque à Romain Del Castillo, le Brestois du moment (3 buts en 2 matches), et Jérémy Le Douaron. Martín Satriano serait seul en pointe.