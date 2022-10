OM - Sporting : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La 3e journée de la Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi avec un duel dans le groupe D entre l'Olympique de Marseille et le Sporting CP. A domicile, les Phocéens misent sur un 3-4-2-1 avec Pau Lopez dans les cages derrière Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Eric Bailly tandis que Jonathan Clauss et Nuno Tavares occupent les rôles de pistons. Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout constituent le double pivot. Seul en pointe, Alexis Sanchez est soutenu par Cengiz Ünder et Amine Harit.

De son côté, la formation lusitanienne s'appuie sur un 3-4-3 avec Antonio Adan comme dernier rempart. Devant lui, Gonçalo Inàcio, Jeremiah St-Juste et Matheus Reis composent la défense avec Ricardo Esgaio et Nuno Santos dans les couloirs. Hidemasa Morita et Manuel Ugarte sont associés au cœur du jeu tandis que le trio offensif voit Francisco Trincão, Marcus Edwards et Pedro Gonçalves prendre place.

Les compositions

Olympique de Marseille : Lopez - Mbemba, Balerdi, Bailly - Clauss, Guendouzi, Veretout, Tavares - Ünder, Harit - Sanchez

Sporting CP : Adan - Inàcio, St-Juste, Reis - Esgaio, Morita, Ugarte, Santos - Trincão, Edwards, Pote

