L’Atlético de Madrid détruit encore l’UEFA et le Real Madrid

La polémique autour du penalty de Julian Alvarez n’en finit plus. Éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, lors de la séance de tirs au but, l’Atlético de Madrid a vu le penalty de Julian Alvarez être refusé par le VAR après que l’ancien de City ait touché le ballon avec ses deux pieds avant de marquer. De son côté, le joueur aurait fait savoir à son vestiaire que son pied d’appui n’a pas touché la sphère, mais l’UEFA a pourtant publié un communiqué qui a déplu en interne.

«Bien que minime, le joueur a touché le ballon avec son pied d’appui avant de le botter, comme le montre la vidéo ci-jointe. En vertu de la règle actuelle (Lois du Jeu, Loi 14.1), le VAR devait appeler l’arbitre pour indiquer que le but devait être annulé», expliquait l’instance. Ce qui n’a pas convaincu, Jan Oblak, l’un des capitaines de l’Atlético de Madrid : «j’ai un peu parlé, Julian. Il ne comprend pas vraiment ce qui s’est passé, comment c’est arrivé… Comme tout le monde», a-t-il d’abord expliqué à DAZN.

Jan Oblak a des doutes sur les images

Avant de revenir sur le communiqué de l’UEFA, en précisant qu’il «s’est passé quelque chose qui est arrivé très rarement, ou qui n’est jamais arrivé du tout, je ne sais pas. C’est notre tour. Je suis sûr qu’ils vont changer les règles maintenant, et nous sommes l’équipe qui a eu cette malchance et qui a eu ce que nous avons eu… c’est une situation où il faut avoir beaucoup de malchance et pour l’autre équipe, beaucoup de chance», a ajouté le gardien slovène. «Personne ne sait exactement ce qu’il s’est passé. Il y a une explication et d’après ce qu’on me dit, il y a une image qui semble assez différente de l’image réelle. Personne ne sait ce qu’il s’est passé», a-t-il enfin conclu.

Avant un choc contre le FC Barcelone ce dimanche, les Colchoneros doivent passer à autre chose, mais le vestiaire a encore du mal à tourner la page, selon AS. L’élimination contre le Real Madrid fait encore mal et aurait du mal à passer. José María Giménez, dans une interview accordée à Movistar, a également fait part du fait que «ce qu’il s’est passé est une conséquence du football, et non quelque chose qui dépend de nous. Cela nous fait mal autant qu’aux supporters. Mais nous allons nous accrocher pour la suite».