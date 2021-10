PSG : le conseil de Ludovic Giuly pour mieux faire jouer Lionel Messi

Dans un entretien accordé au Parisien, l'ancien attaquant du FC Barcelone et du Paris SG Ludovic Giuly a avoué préféré voir Lionel Messi au cœur de l'attaque de Mauricio Pochettino : «c'est vrai que de le voir sur le côté droit, c'est un peu bizarre, il ferait beaucoup plus de bien dans l'axe. Mais c'est un choix de coach et d'équilibre d'équipe. Moi, je le verrais plutôt derrière les attaquants, au coeur du jeu, comme c'était à la fin avec Barcelone. [...] Neymar, tu sais qu'il va dézoner, Kylian, l'un de ses meilleurs postes c'est devant, pour prendre la profondeur. Leo, lui, peut rentrer avec son pied gauche.»

La suite après cette publicité

L'ex-international français (17 sélections, 3 buts) demande également aux supporters de la patience avec La Pulga ; «c'est le meilleur de la planète, on lui demande beaucoup de choses. Mais il ne se met pas la pression, il sait que ça va arriver. On a vu contre City qu'il est comme avant, qu'il est là, n'a rien perdu. Il a tapé deux fois la barre, frôlé le cadre... C'est juste un moment de malchance, de manque de réussite. Quand il va ajuster la mire, ça va venir très vite. a-t-il expliqué dans les colonnes du quotidien local.»