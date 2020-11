Thiago Motta n'entraînera jamais l'OM

Après une première expérience pour se faire les dents sur le banc des U19 du PSG, Thiago Motta (38 ans) est parti tenter sa chance au Genoa. L'expérience a tourné court puisque l'ancien milieu de terrain s'est fait virer après 10 matches toutes compétitions confondues, ne parvenant pas à redresser la situation du club. Il est aujourd'hui à la recherche d'un nouveau projet mais ça ne sera pas l'OM. À RMC, il explique que c'est impossible pour lui d'aller diriger l'équipe rivale du PSG, club où il a évolué pendant six saisons et demie.

«Entraîner un autre club de L1? Oui mais cela dépend de ce que pense le club, de ses ambitions et si c’est compatible avec moi. Marseille ? Non, je ne pense pas. L’OM est un club que je respecte beaucoup, l’ambiance là-bas était magnifique. Mais je pense que même le club (ne le contacterait pas, ndlr), avec ses traditions et les joueurs qui y ont joué… J’ai été à Paris pendant beaucoup d’années. Pour moi et surtout pour le club, ce ne sont pas des choses compatibles» prévient Motta.